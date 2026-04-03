دار الإفتاء توضح هل ذهب الأم المتوفاة من حق البنات فقط

كتب : علي شبل

02:23 م 03/04/2026

دار الإفتاء المصرية

ما حكم استحقاق البنات لذهب الأم المتوفاة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن ذَهَب الأم المتوفَّاة ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم بعد وفاتها على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي.

وبينت اللجنة، في بيان فتواها، أن التركة هي كلُّ ما تركه الميت من الأموال خاليًا عن تَعَلُّقِ حَقِّ الغَير بعينٍ من الأموال، فما يظنه البعض من أن الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أي أثر شرعيٍّ.

كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة بين الأبناء؟

وفي السياق نفسه، كانت الإفتاء تلقت سؤالا، في وقت سابق، من شخص يقول: كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة؟ وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟ وما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟

وفي إجابتها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه لا يجوز أخذ البنات ذهب الأم المتوفَّاة وإعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر، إلا إذا تم التراضي بينهم على ذلك، سواء بالتنازل عنه لهن أو بدفع قيمة ما زاد عن حقهن في الميراث في هذا الذهب.

"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار جميع سيارات إم جي الجديدة في مصر
"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
من أجل المشاهدات.. سقوط صانع محتوى روج للبلطجة بالبحيرة
السر في كاميرات المراقبة.. القصة الكاملة للنهاية المأساوية لـ"الحاجة أرزاق"
حبس مرتضى منصور شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب عمرو أديب
