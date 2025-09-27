داعية: الصّلاة على النبي ﷺ تنجي وتحيي وترقي وتقرّب العبد من ربه

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضائل عظيمة وآثارًا مباركة في الدنيا والآخرة، فهي عبادة تجمع القلوب على محبته وتعظيمه وتفتح أبواب القرب من الله سبحانه وتعالى.

وأوضح خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الصلاة على النبي ﷺ تنجي العبد من عذاب الله، وتحيي القلب بحب الله، وترضي الحق سبحانه وتعالى، وتهدي الحائر لطريق الحق، وتزكي النفس كما في الدعاء: "اللهم آت نفوسنا تقواها وزكّها أنت خير من زكّاها".

وأضاف الشيخ الطلحي أن من فضائلها أنها ترقي العبد إلى المقامات العُليا، وتفتح له أبواب المعرفة الإلهية، وتمنحه القرب من الذات المحمدية، وتشرح صدره، وترشد قلبه، وتمدّه بالأسرار والأنوار، وتسعد قلبه وتقربه من محبوبه صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أن الإكثار منها يجعل العبد محبوبًا بين الناس، ويقرّبه من النبي ﷺ يوم القيامة، مصداقًا لقوله: "أقربكم مني منزلاً يوم القيامة أكثرُكم عليّ صلاة".

وأكد أن الصلاة على النبي ﷺ تشرف الحال والظاهر والباطن، وتفتح أبواب المعرفة والعلوم والمعارف، وتسلم العبد من الحرمان والطرد، وتكرمه بالقرب والرحمة والرضوان.

ودعا: "فاللهم صل وسلم وبارك على من صليت عليه تشريفًا وتكريمًا، وصلّت عليه الملائكة تفضيلاً وتعظيمًا، وأمرت عبادك أن يصلوا عليه ويسلّموا تسليمًا، فصلوا عليه وسلموا تسليمًا".

اقرأ ايضًا

هل رفع اليدين أثناء الدعاء ثم مسح الوجه بهما بعد انتهائه جائز أم بدعة؟.. الإفتاء توضح

ما هو أفضل وقت لصلاة قيام الليل وعدد ركعاتها؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

ماذا نفعل حتى نصل إلى الهمة التي كان عليها الرسولُ ﷺ؟.. علي جمعة ينصح

أمين الفتوى: التنقيب عن الآثار وبيعها وشراؤها أعمال محرمة شرعًا وكسبها خبيث