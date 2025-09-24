ماذا نفعل حتى نصل إلى الهمة التي كان عليها الرسولُ ﷺ؟.. علي جمعة ينصح

ماذا نفعل حتى نصل إلى الهمة التي كان عليها سيدُنا رسولُ الله ﷺ؟.. سؤال طرحه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، ليقدم عدة نصائح للاقتداء بهدي النبي، تكون بمثابة روشتة إيمانية تصل بالمؤمن إلى مرتبة الإحسان.

يقول فضيلة المفتي الأسبق إنه نصل إلى الهمة التي كان عليها سيدُنا رسولُ الله ﷺ بمتابعة النبي ﷺ بدايةً من فرائض الإسلام بيسرٍ ومن غير تكلّف؛ فنبدأ بإتقان الوضوء رغبةً في ثواب إسباغه، وخاصة في الشتاء، وخاصة لصلاة الفجر، وخاصة في الجماعة؛ ففي هذا الأمر من المجاهدة والهِمّة ما فيه، وتتولّد الطاقات وتتفجّر بإكراه النفس على ذلك.

وأضاف جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: يعلِّمنا ﷺ في الصوم الصبرَ وحبسَ النفس والتهيؤَ للطاعة الشاملة لله سبحانه وتعالى في كل أوامره ونواهيه.

ولفت إلى إرشاد نبوي لطيف في تربية الإنسان لنفسه، وهو تلبّس الظاهر بالخلق الذي لم يتمكن منه الباطن؛ فمن كان يشكو من قلة الإخلاص، فليَفعل بظاهره ما فيه الإخلاص، فإنه ينعكس على الباطن. وإن لم يتمكن من العفو عن أحد بقلبه، فليعفُ بلسانه، فإن ذلك يهيئ القلب للعفو.

وبين عضو هيئة كبار العلماء أن رسول الله ﷺ يقول في مرتبة الإحسان: «أن تعبدَ الله كأنك تراه»، ثم يعقبها فيقول: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك». ويقول: «إذا قرأتم القرآن فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا»؛ لأنك عندما تتباكى وليس في عينيك بكاء، يؤثر هذا في نفسك من الداخل ويربّيها حتى تصل إلى البكاء.

ويقول ﷺ: «التبسُّم في وجه أخيك صدقة»؛ حتى ولو كان قلبك لا يتبسم له، فإن هذا التبسّم سوف يستدرجك من هذه الحالة التي تأبى فيها النفس وترفض الخير والثواب.

وختم الدكتور علي جمعة، ناصحا المؤمن أثناء ملاحظته لنفسه وتربيته لها: إن لم يقدر على فعل شيءٍ تركه وجاوزه إلى ما استطاع فعله، وعليه ألا يترك الخير؛ فإن رفض القلب فعلَه فليَفعله كما بينا ذلك.

