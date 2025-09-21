مظهر شاهين: اللي مراته مطلعة عينه يتجوز عليها وهو الكسبان

كتب-محمد قادوس:

دعا الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إلى الزواج الثاني في حالات معينة، وقال: "أي واحد مراته مطلعة عينه ويأس من إصلاحها ميعدش جانبها يندب العمر كله، هو ربنا حلل الزواج بأربعة ليه".

واستنكر شاهين خلال لقائه ببرنامج" كلام الناس" المذاع عبر قناة" إم بي سي مصر" قائلا: "أي واحدة ممرمطاه و مطلعة عينه، يقعد جنيها يندب حظه!"، مضيفا" "في ستات ميصلحش حالهم إلا الزوجة الثانية، لأن في هذا الحالة ممكن ترجع لعقلها وتبدأ المنافسة بين الاثنتين على إرضاء الزوج، أو تحسن من نفسها على أمل أنه يطلق الثانية ويرجع لها تاني، في كل الأحوال للزوج هو الكسبان".

ونصح خطيب مسجد عمر مكرم الزوجة، "متحطيش زوجك في الاختيار الصعب ده، يا يبقى عليكي وهو رقبته مقطومة، يا يتزوج عليكي ويقطم رقبتك أنت".

