مجدي عاشور يوضح هل السِّحْرُ حقيقة وماذا نعمل حتى لا نصاب به

كتب - علي شبل:

هل السحر حقيقة موجودة وماذا نفعل حتى لا نصاب بع؟.. سؤال تلقاه الدكتور مجدى عاشور، مستشار المفتي السابق وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليوصخ الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، أوضح عاشور أنه ذُكِرَ السحر في قول الله تعالى : (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ) [البقرة : 102] ، وفي قوله سبحانه : (وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ) [الفلق : 4] والنفاثات هنا : الساحرات .

وأشار إلى الحديث: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : "اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات)" وذكر منها "السحر" [متفق عليه] .

وأوضح عاشور، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه لذلك فهو من المنكرات العظيمة، ومن كبائر الذنوب ، ومن يفعله يرتكب إثما عظيما، ولا يُقْبَلُ منه عمل.

وأضاف أمين عام الفتوى محذرا: ولكننا ننبه أن كثيرا من الدجاجلة يوهمون الناس بالسحر ، ليأخذوا منهم الأموال أو لينالوا الظهور والشهرة بين الناس . وما يذكرونه دَجَلُ وكَذب ، وكلام عن الغيب بالباطل.. فعلى المسلم الحقيقي ألا يلتفت لهذا ولا ينساق وراء هؤلاء المشعوذين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل.

وختم عاشور مشددا على أنه على المسلم أن يحصن نفسه بقوة الإرادة وبأن النافع والضار هو الله سبحانه ، وأن يتقي السحر وغيره بقراءة سورتي الفلق والناس كثيرا ، ولن يضره شيء إن شاء الله.. والله أعلم.

