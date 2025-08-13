كتب - علي شبل:

حذر الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من خطورة الاعتماد عبر محركات البحث على مصادر غير موثوقة قد تروّج لأفكار متطرفة أو خاطئة، وهو ما وصفه بظاهرة "الشيخ جوجل".

وقال أمين الفتوى إن التغيرات العالمية المتسارعة، خاصة في مجال التكنولوجيا، تفرض على المؤسسات الدينية تطوير أدواتها وأساليبها، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الطحان، خلال لقائه ببرنامج "مع الناس" على قناة الناس، أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التعليم والطب والهندسة، جعل من الضروري أن يكون للمجال الديني أدواته الخاصة للتعامل مع هذا الواقع الجديد، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الناس باتوا يلجأون إلى محركات البحث "جوجل" للحصول على فتاوى، وهو ما وصفه بـ"ظاهرة الشيخ جوجل"، محذرًا من خطورة الاعتماد على مصادر غير موثوقة قد تروج لأفكار متطرفة أو خاطئة.

وأكد أن المفتي في العصر الرقمي يجب أن يكون ملمًا بالنصوص الشرعية، لكنه أيضًا مطالب بفهم طبيعة الواقع الرقمي المتغير، ليتمكن من تقديم إجابات دقيقة تتناسب مع احتياجات الناس وتحديات العصر.

واختتم "الطحان" حديثه بالتأكيد على أن المفتي المؤهل هو نتاج عملية علمية وتربوية دقيقة، تهدف إلى إعداد شخصية دينية قادرة على خدمة الدين والمجتمع بوعي ومسؤولية، بعيدًا عن العشوائية أو التلقين التقليدي.

