ما هو مقدار سكوت الإمام عقب قراءة الفاتحة في الصلاة؟.. الإفتاء توضح

كتب- علي شبل:

ما هو مقدار سكوت الإمام عقب قراءة الفاتحة في الصلاة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أنه يستحب سكوت الإمام في الصلاة الجهرية عند فقهاء الشافعية والحنابلة عقب فراغه من قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة.

وأضافت اللجنة أن ذلك لإعطاء الفرصة للمأمومين خلفه لقراءتها، وحتى لا يفوت عليهم استماع الفاتحة واستماع السورة، ومقدار سكوت الإمام في ذلك هو بقدر ما يتمكن به المأمومون من قراءة الفاتحة.

هل تجب قراءة الفاتحة للمأموم إذا قرأها الإمام في صلاة الجماعة؟

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية أوضح في فتوى سابقة حكم عدم قراءة الفاتحة للمأموم في صلاة الجماعة الجهرية، حيث أكدت لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز أنه إذا أنصت المأموم لقراءة الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية دون أن يقرأها؛ صحَّت صلاته ولا إثم عليه وقراءة الإمام له قراءة.

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