صليت في الركعة الأولى بسورة الناس ماذا أقرأ في الثانية؟.. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

كتب - علي شبل:

تلقى الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين عبر قناة الناس يقول: "هل يجوز أن أصلي فى الركعة الأولى بسورة الناس؟".

وفي رده، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، إن سورة الناس آخر سورة فى ترتيب المصحف، ومن السُنة حين نقرأ في الصلاة نقرأ بترتيب المصحف.

وأوضح أمين الفتوى أنه إذا صلى المصلي في الركعة الأخيرة بسورة الناس وهو لا يحفظ غيرها فصلاته صحيحة، والمالكية قالوا له أن يقرأ في الركعة الثانية "سورة الفلق" أو "سورة الإخلاص"، أما من يحفظ القرآن فعليه البدء بقراءة سور القرآن بترتيبها في المصحف، ويصح أن يقرأ نفس السورة في الركعتين.

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