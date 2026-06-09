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صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية جلسة اليوم

كتب : ميريت نادي

10:42 ص 09/06/2026

البورصة المصرية

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ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.84%، عند مستوى 52318 نقطة، في بداية جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.18%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.08%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.54%، عند مستوى 51882 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم العربية للمحابس الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم الالومنيوم العربية.

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