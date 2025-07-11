كتب - علي شبل:

في ظل ارتفاع معدل حوادث المرور في الفترة الأخيرة، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أن الالتزام بقوانين وقواعد المرور من الضرورات الدينية والإنسانية، وأمان وأمانة.

وأضاف الأزهر للفتوى، في بيان فتواه، أن الالتزام بالقوانين والقواعد التي تضبط أحوال السير والارتفاق بالطرق من الضرورات الدينية والإنسانية، التي تحقق مقصد الشرع الحنيف من توفير أسباب السلامة والأمان، ودفع الضرر بوقوع حوادث تؤدي إلى هلاك الأنفس والأموال والإضرار بالآخرين؛ يقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». [أخرجه ابن ماجه]

واستشهد بما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خَطَبَنا نبي الله ﷺ إلا قال: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ.. ». [أخرجه أحمد ]

وختم الأزهر فتواه، مؤكدًا أنه لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور أو التفريط في إجراءات السلامة؛ تحقيقًا لمقاصد الشرع الشريف بحفظ الأنفس والأموال، وحفظًا للنظام العام، وتحقيقًا لشروط السلامة والأمان.

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