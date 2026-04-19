أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ما يتردد عن أن تنظيف المنزل ليلًا يجلب الفقر، مؤكدًا أن هذا الكلام لا أصل له في الشرع، ولم يثبت عن النبي ﷺ أو في النصوص الصحيحة ما يدل على أن القيام بأعمال المنزل ليلًا يسبب الفقر.

هل تنظيف المنزل ليلًا تجلب الفقر؟

وأضاف عبد العظيم، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن مثل هذه المعتقدات من الأمور الشائعة بين الناس لكنها غير صحيحة، ولا ينبغي ربطها بالدين دون دليل.

هل الأفضل إنجاز أعمال المنزل نهارًا؟

وأشار إلى أن الأولى والأفضل أن تنجز أعمال المنزل في النهار، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾، موضحًا أن النهار هو وقت السعي والعمل، بينما الليل للسكون والراحة.

كيف يمكن تنظيم الوقت بشكل صحيح؟

وأضاف أن تنظيم الوقت بشكل مناسب يساعد الإنسان على التفرغ في الليل للعبادة وذكر الله تعالى، وهو ما يُحقق التوازن بين متطلبات الحياة والطاعة.

وأكد أنه إذا اضطرت المرأة أو أي شخص لتنظيف المنزل ليلًا بسبب ظروف معينة، فلا حرج في ذلك، ولا علاقة له بالفقر أو ضيق الرزق، لأن هذه الأمور بيد الله وحده.

اقرأ ايضًا:

هل يجوز للمرأة الصلاة في الأماكن العامة وهي واقفة أم الأفضل وهي جالسة؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح

هل بول الطفل إذا جفّ يمنع الصلاة؟ وما حكم السجادة؟.. أمين الفتوى يجيب