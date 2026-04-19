أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم قراءة المرأة للقرآن في أيام الحيض، خاصة إذا كان لها ورد يومي تخشى انقطاعه، موضحًا أن هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء.

آراء الفقهاء حول حكم قراءة المرأة للقرآن في أيام الحيض؟

وأضاف عبد العظيم، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن السادة المالكية يرون جواز قراءة القرآن للمرأة الحائض حال نزول الدم، ولا حرج عليها في ذلك.

وأشار إلى أن جمهور الفقهاء يرون عدم جواز قراءة القرآن للحائض، وهو القول الأحوط الذي يُعمل به عند كثير من العلماء.

قراءة القرآن للحائض بين الجواز والكراهة

وأوضح أمين الفتوى، أنه إذا كانت المرأة تحفظ القرآن الكريم، وخشيت أن يؤثر ترك الورد على حفظها، فلا بأس أن تأخذ برأي السادة المالكية وتقرأ القرآن.

وأكد أنه في حال كانت القراءة لمجرد التعبد، فالأولى الأخذ برأي الجمهور والامتناع عن القراءة في هذه الفترة، والانشغال بذكر الله والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تطهر، ثم تعود بعد ذلك إلى وردها القرآني.

