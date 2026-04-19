أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم وضع زيت الزيتون على الشعر وتأثيره على الوضوء، موضحًا أن من توضأ ثم وضع زيت الزيتون على شعره فإن ذلك لا ينقض الوضوء، لأنه ليس من نواقض الوضوء ولا من مبطلاته.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن وضع زيت الزيتون على الشعر بعد الوضوء لا يؤثر على صحة الوضوء، ويظل الوضوء صحيحًا ولا يحتاج إلى إعادة.

ماذا يفعل الشخص الذي وضع زيت الزيتون على شعره ثم أراد الوضوء؟

وأشار إلى أنه في حال كان الشخص قد وضع زيت الزيتون على شعره ثم أراد الوضوء، فإن وجود الزيت لا يمنع من صحة الوضوء، لأن زيت الزيتون لا يُكوّن طبقة عازلة تمنع وصول الماء إلى الشعر.

هل وضع زيت الزيتون على الأعضاء يمنع وصول الماء؟

وأضاف أن العبرة في صحة الوضوء هي وصول الماء إلى الأعضاء المطلوبة، فإذا كان الزيت لا يمنع وصول الماء، فإن الوضوء يكون صحيحًا ولا حرج فيه.

وأكد أن الوضوء مع وجود زيت الزيتون على الرأس جائز، ولا يؤثر على مسح بعض الرأس، ما دام الماء يصل إلى الشعر دون مانع.

