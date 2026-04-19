ما الزكاة في الحلي من الذهب الذي تمتلكه المرأة؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

08:03 م 19/04/2026

دار الإفتاء المصرية

ما الزكاة في الحلي من الذهب الذي تمتلكه المرأة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن الحلي من الذهب أو الفضة الذي تمتلكه المرأة قد يُتَّخَذ بقصد استعماله في اللُّبس والزينة، وفي هذه الحالة لا يجب على المرأة أن تخرج عنه زكاة حتى لو بلغ نصابًا وحال عليه الحول على المختار للفتوى.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: أما إذا قصدت به الادخار أو الاتجار والتربح فلا خلاف بين العلماء في وجوب زكاته إذا بلغ النصاب المعتبر شرعًا، وهو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار (21)، ومرَّ عليه عامٌ هجري كامل، وتخرج عنه ربع العشر 2.5%، وفي هذه الحالة يتم إخراج القيمة بمعنى أن يُقَدَّر ثمن الحلي بسعر الذهب الحالي، ويخرج ربع عشر القيمة 2.5%.

اقرأ أيضاً:

ماذا يفعل الإمام إذا تذكر أثناء الصلاة أنه غير متوضئ؟.. أمين الفتوى يجيب

هل على الزوجة إثم إذا أخذت من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

دار الإفتاء المصرية فتاوى المرأة زكاة الذهب

فيديو قد يعجبك



ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
أخبار مصر

ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
"مبقاش بيغازلني وغرقته في دمه".. زوجة تقتل زوجها بـ22 طعنة في المنيا
حوادث وقضايا

"مبقاش بيغازلني وغرقته في دمه".. زوجة تقتل زوجها بـ22 طعنة في المنيا
ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت
شئون عربية و دولية

ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت
مصدر دبلوماسي: وفاة ضياء العوضي.. والجثمان في الطب الشرعي بالإمارات
أخبار مصر

مصدر دبلوماسي: وفاة ضياء العوضي.. والجثمان في الطب الشرعي بالإمارات
قبل هجوم "بثينة".. كيف تحدث علي الحجار عن ابنته؟ "فيديو"
زووم

قبل هجوم "بثينة".. كيف تحدث علي الحجار عن ابنته؟ "فيديو"

أخبار

المزيد

مصدر دبلوماسي: وفاة ضياء العوضي.. والجثمان في الطب الشرعي بالإمارات
رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)