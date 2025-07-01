كتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم استخدام المناديل المبلَّلة بالماء في الوضوء "Water Wipes"، وذلك ردا على سؤال تلقته من شركة تسأل بخصوص منتج جديد خاص بوضوء المصلين في الحرم المكي أو المدينة المنورة تحت اسم: "Water Wipes" على هيئة مناديل ورقية صديقة للبيئة وتتحلل تلقائيًّا وهي مغموسة بماءٍ نظيفٍ 100% ومغلف تغليفًا جيدًا، ومقدار الماء للمغلف الواحد الذي يكفي لوضوءٍ شرعيٍّ -من وجهة نظر الشركة- هو: (60- 80 مللي لتر)، فهل يمكن أن يستعمل هذا المنتج كبديلٍ للوضوء في هذه الحالات؟

وفي رده، أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا إنه يشترط لصحة الوضوء جريان الماء على الأعضاء الواجب غَسلها فيه، ولا يصح الاكتفاء بالمسح عليها، واستعمال المناديل المبللة أو غيرها في إيصال بلل الماء إلى الأعضاء من غير سيلانه عليها إنما يعد مسحًا لا غَسلًا.

وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أنه ومن ثمَّ فاستعمال المنتج المذكور من المناديل المبللة في الوضوء -وفقًا للعيِّنة المرفقة- عن طريق إمرارها على الأعضاء غير مجزئٍ شرعًا في تحقيق فرض الغَسل.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو| علي جمعة: لا يشترط أن تعلم المرأة بالطلاق الأول حتى يقع الطلاق الثاني

أمين الفتوى: السحر موجود ولكن هذه السور تبطله (فيديو)

حكم ترك صلاة الجمعة لمن وجبت عليه.. الإفتاء توضح