أثار حديث خالد جلال، شقيق الفنانة الراحلة سهام جلال الجدل، بعد حديثه حول احتمالية تعرض شقيقته للوفاة نتيجة خطأ طبي، وذلك في مداخلة هاتفية ببرنامج تفاصيل.

وأوضح أن سهام جلال كانت تعاني قبل إجراء الجراحة من مشكلات في الظهر وانسداد بشرايين القدم، والعملية لم تكن تُصنف ضمن العمليات الخطيرة، مؤكدًا أن الأسرة لا ترغب في توجيه اتهامات أو التشهير بأي طرف قبل استكمال مراجعة التقارير الطبية، والحقيقة كاملة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب بعد انتهاء فترة الحداد.



وتابع "هنشوف إيه اللي حصل معاها لو فيه خطأ طبي هيكون فيه كلام تاني خالص، ولو مفيش خطأ طبي مش هيكون فيه مشكلة لا للمستشفى ولا للدكتور".

ونستعرض في التقرير التالي عدد من نجوم الفن الذين رحلوا نتيجة خطأ طبي

سعاد نصر.. رحلة علاج انتهت بمأساة

تُعد الفنانة الراحلة سعاد نصر من أبرز الأسماء التي ارتبطت بقضايا الأخطاء الطبية في الوسط الفني، بعدما دخلت إحدى المستشفيات لإجراء عملية شفط دهون.

وخلال الجراحة تعرضت لمضاعفات خطيرة نُسبت إلى خطأ في التخدير، ما أدى إلى دخولها في غيبوبة استمرت قرابة عام كامل، قبل أن ترحل عن عالمنا في يناير 2007، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً آنذاك.

نادين شمس.. مضاعفات جراحة صعبة

بعد إصابة السيناريست نادين شمس، بورم في المبيض، ذهبت لاستئصاله بأحد المستشفيات، إلا أن الطبيب ثقب القولون بالخطأ، مما تسبب في عمل مضاعفات لـ"نادين"، وأصيبت بعدها بهبوط حاد أدى لوفاتها، وبعدها قامت المستشفى بكتابة تقرير، قالت فيه إن سبب الوفاة هو إصابتها بهبوط حاد، وليس بسبب خطأ طبي.

واجهت السيناريست الراحلة نادين شمس أزمة صحية بعد خضوعها لعملية جراحية لاستئصال ورم بالمبيض، حيث تعرضت لمضاعفات خطيرة خلال التدخل الطبي.

تسبب الطبيب أثناء إجراءه العملية حدوث ثقب في القولون بالخطأ، نتج عنه تدهور في حالتها الصحية وإصابتها بهبوط حاد أودى بحياتها.

وأرجعت التقارير الصادرة عن المستشفى سبب الوفاة إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، ما فتح الباب أمام حالة من الجدل بشأن ملابسات الواقعة.

نجيب الريحاني.. وفاة بسبب خطأ دوائي

تعرض الفنان الكبير نجيب الريحاني لوعكة صحية نتيجة إصابته بمرض التيفويد أثناء تصوير فيلمه الشهير "غزل البنات"، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبعد وفاته، أشار الناقد الراحل أحمد سخسوخ في إحدى كتاباته إلى أن الريحاني تلقى جرعة دوائية زائدة عن طريق الخطأ، وساهم في تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

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