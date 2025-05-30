الإفتاء تحذر: الأضحية المريضة والمَعِيْبَة لا تجزئ عن المضحي

كتب- علي شبل:

شرع الله تعالى الأضحية بقوله عز وجل: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، يعني: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ صَلَاةَ الْعِيدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَانْحَرْ نُسُكَكَ".

وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ،..." متفق عليه.

ومن ضمن أحكام الأضحية الشرعية، شددت دار الإفتاء المصرية، على أهمية اختيار الأضحية التي تليق بتلك الشعيرة الجليلة، موضحة أنه لا تقبل الأضاحي التي تكون هزيلة أو مريضة مرضًا يؤثر في لحمها.

وأكدت الإفتاء أن الأضحية المَعِيْبَة لا تُجزئُ عن المضحي، فاحرص على اختيار الأضحية السليمة من العيوب التي تؤثر على اللحم.

وفي بيان فضل وثواب الأضحية، قالت الإفتاء، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك:

• في كل أضحية تقدمها لله فرصة لمغفرة الذنوب وزيادة الحسنات، فلا تفوت هذه الفرصة.

• الأضحية من أسباب حصول البركة في حياتك وأموالك، فلا تحرم نفسك من هذا الخير الوفير.

• الأضحية تعلمنا معنى العطاء والتضحية ابتغاء وجه الله، فاجعل من أضحيتك درسًا في الإيثار.

• الأضحية المَعِيْبَة لا تُجزئُ عن المضحي، فاحرص على اختيار الأضحية السليمة من العيوب التي تؤثر على اللحم.

• احرص على اختيار الأضحية التي تليق بتلك الشعيرة الجليلة، ولا تقبل الأضاحي التي تكون هزيلة أو مريضة مرضًا يؤثر في لحمها.

اقرأ ايضًا:

الإفتاء توضح حكم الشرع في الوصية الواجبة وهل يجوز فرضها بالقانون

بالفيديو| أمينة الفتوى تنصح المتزوجين حديثاً: يجوز تأجيل الإنجاب في هذه الحالات

"زوجي يعتقد أن مرضه عقاب من الله فترك الصلاة".. سيدة تشكو وأمين الفتوى ينصح