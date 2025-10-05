فيديو لقطة تقفز على كتف مؤذن في تركيا يثير تفاعلا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمؤذن يظهر فيه قطه تقفز على كتفه وهو يؤذن.

ووثّق المؤذن من خلال كاميرته يظهر فيه قطه تقفز على كتفه وهو يقوم بأذان أحد الصلوات المفروضة.

وأثار الفيديو موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال حساب يدعى "Ismahan Hazina": "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطط انهم ليسوا بنجس انهم من الطوافين والطوافات عليكم". وتابع حساب "Nader Nabeel"،" الكل في حضرة الله آمن".

وعلق حساب "HaDeer Rashad"،" سبحان الله مع ان القطط مش بتحب الأصوات العالية". وتابع "Ismahan Hazina": "يدخل الجنة اقواما قلوبهم كأفئدة الطير صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم". وقال" Montywebas Mark"،" القطط لا اعرف ما علاقتها بالصلاة تحب وقت الصلاة وكأنها تجلس تصلي او تسبح لله بطريقتها قطتي بكل صلاة حتى لو هي بغرفة اخرى تجيني وقت أصلي وتقابلني أو تقف ورايا".

حيث انتقد حساب يدعي،" Ibrahim Mahmoud"،" يعني انت عمال تتكلم في ودن القط لحد ما طرشته وكمان انت اللي مطلعه على كتفك والقط اصلا عاوز ينزل بس مش عارف لانه صغير، اللي عامل اغضبني فاكرني بتكلم عن الأذان بس انا قصدي انه بيتكلم في ودن القط وده هيضر سمعه". وفي تعليق اخر انتقد فيه" Ahmed Al Rasafi"،" لا اعتقد انه من اللائق بالأذان ان تتخلله أصوات المياو الطالعة من مكبرات الصوت ولن يكون من القسوة تجاه الحيوان ان ينزلها برفق عن كتفه و يكمل الاذان، شعائر الاسلام لها احترامها و توقيرها ويجب ان يراعى حفظ هيبة هذا الدين الكريم، لكننا اليوم صرنا نفعل أي شيء لجمع عدد من اللايكات ..ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

اقرأ ايضًا

هل قصّ الأظافر ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

نذرت الصيام ولكنّي عجزت عن الوفاء به لعذر؟.. الأزهر للفتوى يوضح كفارة اليمين

كيف نحفظ القرآن الكريم عمليًا؟.. يسري جبر يجيب