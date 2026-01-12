هل تنظيف الحاجب عند الكوافير يُعد من النمص المحرم؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أميرة التي قالت إنها تأخذ برأي أحد المذاهب في أن النمص المقصود به هو إزالة شعر الحاجب بالكامل، وتسأل: هل لو أزالت بعضه فقط تكون قد خرجت من الشبهة، خاصة أنها لا تستطيع تحديد الحاجب بدقة وتذهب إلى كوافيرة وتطلب منها تنظيف الحاجب دون ترقيقه؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن المسلم لا ينبغي أن ينتقل في مثل هذه الأمور إلى دائرة الوسواس والتشدد الزائد، طالما أن النية واضحة والمقصود هو النظافة والترتيب وليس تغيير الخِلقة أو المبالغة في التجميل.

وبيّن أن الذهاب إلى كوافيرة متخصصة وطلب تنظيف الحاجب فقط دون ترقيقه أو تغيير شكله الطبيعي أمر جائز شرعًا، ولا يدخل في باب النمص المحرم الذي ورد فيه النهي.

وأكد أن تنظيف الشعر حول الحاجب جائز شرعًا للمتزوجة وغير المتزوجة، ولا حرج فيه طالما كان في إطار الترتيب والنظافة وليس التغيير المبالغ فيه لشكل الحاجب.

وأشار إلى أن المتزوجة يجوز لها أن تزيد في هذا التنظيف والتجمّل بما يرضي زوجها ويحقق لها المظهر الحسن، لأن الإسلام دين الجمال، ولا يمنع المرأة من التزين المشروع الذي يحفظ فطرتها ولا يغيّر خلقة الله.