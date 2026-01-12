الإفتاء تكشف عن دعاء وسُنة النبي عند هبوب الرياح الشديدة

تعرضت مصر، اليوم الإثنين، لعاصفة ترابية شديدة، محملة بالرمال الحمراء، ضربت محافظات عدة، وكشفت دار الإفتاء المصرية، تزامنا مع تلك الحالة الجوية شديدة الصعوبة، عن دعاء وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عند هبوب الرياح والعواصف.

وبينت الإفتاء أنه عند هبوب رياح شديدة ونحوها؛ يسأل الداعي ربَّه خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ويستعيذ به من شرِّها، وشرِّ ما فيها، وشرِّ ما أرسلت به، وأن يجعلها رحمةً، ولا يجعلها عذابًا، ورياحًا لا ريحًا.

وعن سنة ودعاء النبي في تلك الحالة، قالت الإفتاء إنه عند هبوب الرياح يفزع المسلم لصلاة ركعتين عندها إن استطاع؛ وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا عصفت الريح قال: «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ».

اقرأ أيضاً:

فاتتني صلاة المغرب فهل يجوز قضاؤها بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يوضح

هل الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل مباح شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب

ما حكم لبس المرأة خاتم ذهب في الإصبع والإشارة به في الصلاة عند التشهّد؟.. عالمة أزهرية تجيب