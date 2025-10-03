داعية يكشف فضل الصلاة على النبي: حصن من كل بلاء وسبب لدفع الشقاء

كتب - علي شبل:

كشف الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، عن سر الصلاة على الحبيب الأعظم ﷺ، مؤكدًا أن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم ليست مجرد أذكار تُتلى بالألسنة، بل هي أنوار ربانية تُحيي القلوب وتزكّي النفوس وتفتح للعبد أبواب القرب من الله عز وجل، موضحًا أن من واظب عليها لمس بركتها في دنياه وآخرته.

وأضاف الطلحي، خلال حلقة برنامج «مع الناس» المذاع على قناة الناس، أن للصلاة على النبي ﷺ فضائل عظيمة لا تُعد ولا تُحصى فهي تنجي العبد وتحييه بالأنوار وترضيه وتهديه وتُعلّمه وتُقرّبه وتُكرّمه وتُجمّله خلقاً وخَلقاً، فضلاً عن أنها تشرح الصدر وتُسعد القلب.

وأشار إلى أن هذه الصلاة العظيمة تُؤنس العبد في وحدته وغربته وتُطهّر قلبه من الغفلات وتنير بصيرته وتعلّق قلبه بالحبيب ﷺ مؤكداً أنها حصن من كل بلاء ودواء للقلق وسبب لجمع المتفرق ودفع الشقاء، متابعًا أن من واظب على الصلاة على النبي ﷺ دخل في معيته واستمد من أخلاقه وتحلّى بأنواره ليكون في حفظ الله وعنايته.

وختم الطلحي بأن الصلاة على النبي ﷺ تروي الأرواح من شراب المحبة، وتُطفئ تعلّق القلب بغير الله ورسوله، حتى لا يرى العبد في دنياه وأخراه إلا وجه الحبيب الأعظم ﷺ لتكون له شفاعة ورفعة يوم اللقاء.

