موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الجمعة 5 ديسمبر.. ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة
الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.
وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الجمعة، الموافق5 ديسمبر.
وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر اليوم مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 5 ديسمبر: في تمام الساعة 5:4ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.
صلاة الفجر 5:4ص.
الشروق 6:36 ص
صلاة الجمعة11:46ص.
صلاة العصر: 2:36 م.
صلاة المغرب: 4:55 م.
صلاة العشاء: 6:17م.