مظهر شاهين يهاجم مؤلف الست: تطاولك مرفوض.. تحدث باحترام

أثار تصريح المؤلف أحمد مراد، خلال ندوة لفريق فيلم "الست" جدلًا واسعًا، بعد أن قارن بين صعوبة تقديم سيرة أم كلثوم وفيلم عن الرسول.

ورد الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، عبر حسابه الشخصي على،" فيسبوك": أن تصريح هذا الكاتب الذي ادّعى أن “صناعة فيلم عن الرسول أسهل من صناعة فيلم عن أم كلثوم” هو سقطة فكرية وأخلاقية، وتطاول مرفوض، وجهل فاضح لا يصدر إلا ممن لا يعرف قدر النبي- محمدٍ صلى الله عليه وسلم- ولا يدرك معنى القداسة.

وأوضح خطيب مسجد عمر مكرم، إن النبي- محمد صلى الله عليه وسلم- أعظم من أن يُقارن بفنان أو غيره، وأجلّ من أن يُختزل في معيار “سهولة فيلم وصعوبته”. وهذا الكلام يكشف عن قصور في الوعي ومحاولة بائسة لافتعال ضوء إعلامي على حساب مقام النبوة.

وأكد شاهين، إن مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل مقارنة، وفوق كل مزايدة، ومن يتجرأ على مقامه الكريم بهذه الخفة إنما يُسقط نفسه ويُظهر ضحالة فكره قبل أن يمسّ المقام الشريف.

وعلى كل من يتناول اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث بأدبٍ ووعيٍ واحترامٍ يليق بمقام من أرسله الله رحمة للعالمين.

