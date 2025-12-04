أمين الفتوى يوضح كيفية أداء الصلاة لذوي الهمم عند عدم سماع الأذان

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول: "أنا من الصم والبكم، ولا أسمع الأذان، فتكون الصلاة قد انتهت، فهل أذهب لأصلي بعد انتهاء الأذان، وهل يكون عليّ وزر في هذه الحالة؟ أرجو إرشادي بما ينبغي فعله؟".

وأوضح أمين الفتوى، أن الأذان يُشرع للإعلام بدخول وقت الصلاة، وأنه ليس من الضروري سماع الأذان بحد ذاته، بل المهم هو معرفة دخول الوقت، فإذا علم المسلم بدخول وقت الصلاة من خلال الساعة أو التطبيقات الحديثة، فيمكنه أداء الصلاة في أي وقت من الوقت المسموح به، سواء في أوله أو آخره.

وأضاف خلال حواره ببرنامج" فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن الصلاة لا تصح إلا إذا أُديت في الوقت المحدد، وبذلك، إذا صلى المسلم بعد دخول الوقت، فلا إثم عليه.

وبيّن أن المسلم يستطيع الصلاة بمجرد علمه بدخول الوقت، حتى لو لم يسمع الأذان، فالمهم هو التزام الوقت.

وأكد أن الصلاة في جماعة لها فضل كبير، ويمكن أداءها في المسجد أو في البيت، وبذلك يحصل المسلم على الثواب الكامل بإذن الله.

