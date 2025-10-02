هل صلاة الفجر غير صلاة الصبح؟.. مجدي عاشور يوضح

هل صلاة الفجر غير صلاة الصبح؟.. سؤال تلقاه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، ليرد ويوضح الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح.

وفي بيان فتواه، أوضح عاشور أن الفجر لغةً: يُطلق على النور الذي يَشُقُّ ظلام الليل فيبدأ به النهار ، والفترة التي بين ظهور هذا النور وطلوع الشمس تُسمى فترة الصباح.

أما بالنسبة للصلاة فيقول عاشور: يجب في هذا الوقت المذكور - من أول ظهور نور الفجر إلى شروق الشمس - يجب صلاة ركعتين فريضةً .. وهذه الصلاة تسمى (الفجر) باعتبار أول وقتها ، كما جاء في قوله تعالى: (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) [الإسراء: 78] .

وبين عاشور أن المراد بقرآن الفجر هنا: القرآن الذي يُقْرَأُ في فريضة صلاة الفجر . وكذلك تسمى (الصبح) باعتبار أن الوقت كله إلى شروق الشمس يُسَمَّى الصبح ، وهذا ما جاء في السُّنَّة المشرفة حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: "صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة، حتى تطلع الشمس وترتفع .. " [أخرجه مسلم].

وكذلك ركعتا السنة اللتان تصليان قبل هذه الفريضة، تسمى سُنَّة الفجر أو سنة الصبح.. والله أعلم.

