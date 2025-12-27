دولة التلاوة.. خروج محمد أبو العلا بعد مواجهة صعبة في الحلقة 13

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من برنامج «دولة التلاوة» واحدة من أقوى وأصعب المواجهات القرآنية، والتي أسفرت عن خروج المتسابق محمد أبو العلا بعد تنافس قوي اتسم بالخشوع والتركيز في تلاوة آيات القرآن الكريم.

وشهدت حلقة أمس تنافس بين أربعة متسابقين نجحوا في المراحل السابقة من البرنامج.

وتأهل اليوم ثلاثة من هؤلاء المتنافسين، بينما غادر المتسابق محمد ابو العلا، وهذا وفق نظام البرنامج في ظل تميز وإبداع جميع المتسابقين بشهادة لجنة التحكيم وكبار القراء في مصر والدول الإسلامية.

والمتنافسون الذين تاهلوا إلي الدور القادم، هم كل من:

محمد أحمد حسن

عمر علي

محمد ماهر شفيق

