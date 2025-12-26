هل رشّ الملح في البيت لمنع الحسد والمرض حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين يقول فيه: «أنا دايمًا تعبان وبعاني من برد وصداع، فهل رشّ الملح في الشقة أو في البيت كله بنية منع الحسد والعين علشان المرض والتعب يمشوا حرام ولا لا؟».

وأوضح كمال، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة" الناس": أن مجرد رشّ الملح في البيت في حد ذاته ليس حرامًا، ولا يوجد دليل شرعي يمنع هذا الفعل أو يحرّمه، مبينًا أن هذا الأمر يندرج تحت ما يُعرف بـ«المجرَّبات»، أي الأمور التي جُرّبت عند بعض الناس ووجدوا لها أثرًا من وجهة نظرهم.

وأكد أمين الفتوى أن الجواز هنا مشروط باعتقاد صحيح، وهو أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى وحده، وأن المرض والتعب لا يقعان إلا بقضاء الله وقدره، مشددًا على أنه إذا كان الإنسان يفعل ذلك على سبيل التجربة فقط، مع اليقين بأن الشفاء من عند الله وليس من الملح نفسه، فلا حرج عليه شرعًا، ويكون الفعل مباحًا ولا إثم فيه.

