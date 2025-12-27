الشيخ عبدالرحمن السديس يعلق على حادث المسجد الحرام

علق الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس،رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام، والمسجد النبوى، على حادثة إلقاء أحد المعتمرين نفسه من الدور الأول.

ودعا السديس، فى بيان، نشر مساء أول أمس الخميس، إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وتعظيم حرمة المكان، ومراعاة الآداب الشرعية فيهما، والانشغال بالعبادة والطاعة.

وحذّر رئيس الشؤون الدينية بالمسجدين مما يعمد إليه بعض الأشخاص -وهم قلة - من محاولات إلقاء أنفسهم من الأدوار العلوية، مؤكدًا أن ذلك يُعد نوعًا من الانتحار المحرَّم شرعًا، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾، وقول النبى ﷺ: «مَن قتلَ نفسَهُ فهو فى نارِ جهنَّم»، والعياذ بالله.

وأوضح أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس، وعدم تعريضها للتهلكة، قال تعالى:" وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ".