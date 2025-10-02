كتب - علي شبل:



تلقى الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من شخص يستفسر عن السنن الرواتب المرتبطة بالصلوات الخمس، ويطلب توضيح الفرق بين السنن القبلية والبعدية، وموقع سنة العشاء من صلاة الوتر.



وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة خاصة من برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، للرد على أسئلة ذوي الهمم من الصم والبكم، أن سنن الرواتب تشمل السنن التي تسبق الصلاة أو تليها، وهي كما جاء في الحديث الشريف: "من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته بني له بيت في الجنة"، لافتا إلى أن السنن المؤكدة، هي: ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر وأربع ركعات بعدها، وركعتان بعد المغرب، و ركعتان بعد العشاء.



وأكد أن هذه الركعات هي ما يُطلق عليه السنن الرواتب، وهي سنن مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها.



وفيما يتعلق بصلاة العشاء، أوضح الشيخ محمد كمال أن السنة الراتبة للعشاء هي ركعتان بعد الفريضة مباشرة، وأنها تختلف عن صلاة الوتر التي تُصلَّى بعد ذلك، وتتكوّن من ركعتين (شفع) ثم ركعة (وتر)، مضيفًا أن الأفضل أداؤها بشكل منفصل (ركعتين ثم ركعة) لما فيه من كثرة العمل وزيادة الثواب.



وأشار أيضًا إلى أن من الأفضل في السنن الطويلة، كأربع ركعات سنة الظهر بعدية، أن تُصلَّى ركعتين ثم ركعتين، كل منهما بتسليم، لأن «ما كان أكثر فعلاً كان أكثر ثواباً» بحسب ما نقله عن الإمام السيوطي.



وأشار إلى فضل المحافظة على هذه السنن، وكونها بابًا من أبواب التقرب إلى الله ونيل الأجر العظيم، داعيًا المسلمين إلى الحرص عليها في حياتهم اليومية.



وكانت قناة الناس أعلنت عن تخصيص حلقة كل يوم خميس من برنامجها الشهير "فتاوى الناس" بلغة الإشارة، في خطوة غير مسبوقة لفتح أبواب البرنامج أمام ذوي الهمم من الصم والبكم.



وتهدف هذه المبادرة إلى الإجابة على تساؤلاتهم الشرعية بطريقة تناسبهم وتمكنهم من التعبير عن أنفسهم بأسلوبهم الخاص.







اقرأ أيضًا:



3 أمور واجبة على التاجر.. الإفتاء توضح حكم إضافة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة







بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم الجلوس في الصلاة: يبطل الفريضة في هذه الحالة







أمين الفتوى يوضح ما هو التنكيس في قراءة القرآن المنهي عنه شرعًا



