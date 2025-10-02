ما حكم التنمر بالآخرين؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد له حول حكم التنمر على الآخرين وظلمهم، خاصة حين يُظهر الإنسان وجهًا حسنًا لأصحابه بينما يغتابهم أو يغدر بهم من خلفهم، سائلاً: "هل هذا من الكبائر أم من الصغائر؟"



وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة خاصة من برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس":، للرد على أسئلة ذوي الهمم من الصم والبكم: "ما ذكره السائل من التنمر، والاستهزاء، والغدر، وازدواجية التعامل مع الناس، كلها أمور محرمة شرعًا، ويتوجب على المسلم أن يتجنبها تمامًا، فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾."



وأكد أن التنمر والسخرية سواء بالقول أو بالفعل أو التصرفات، تدخل تحت إيذاء الناس وهو أمر نهى عنه القرآن الكريم بشكل صريح في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾.



وأشار إلى أن إظهار الود في الوجه ثم الإساءة من الخلف يُعد نوعًا من النفاق العملي، وهو خُلق مذموم شرعًا، محذرًا من الاستخفاف بمشاعر الآخرين أو الحديث عنهم بما يكرهون، خاصة من دون وجودهم.



وأضاف الشيخ محمد كمال: "النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن)، ولم يقل خالِق المؤمنين فقط أو الصالحين، بل قال: خالق الناس، أي كل الناس، مسلمهم وغير مسلمهم، قريبهم وبعيدهم، من أحسن إليك ومن أساء."



وشدد على أن الواجب الشرعي هو رد السيئة بالحسنى، وجعل الخلق الطيب طبعًا دائمًا، لا سلوكًا مؤقتًا، مؤكدًا أن من وقع في الخطأ فعليه أن يتوب إلى الله، ويستغفر، ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعزم على عدم العودة لما بدر منه.



وقال: "من تاب، تاب الله عليه.. وما أجمل أن نُعامل الناس بأخلاق الإسلام، كما كان يفعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع من آذوه، فكان رده دائمًا بالحكمة والموعظة الحسنة".







