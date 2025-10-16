ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية،" ما هو الفرق بين ترتيب النزول وترتيب المصحف في القرآن العظيم؟.. أجاب على ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، قال المفتي الأسبق أن جمهور العلماء على أن ترتيب المصحف -أي ترتيب السور-وترتيب النزول أمرٌ توقيفيٌّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وأضاف علام، خلال رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: أن هناك من يقول: إن ترتيب النزول توقيفيٌّ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن القرآن كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مُنجَّمًا فيقول لأصحابه وكتبة وَحْيِهِ أن يضعوا هذه الآية في المكان كذا من سورة كذا، واجعلوا هذه السورة بعد سورة كذا، أما ترتيب المصحف فبعضه توقيفي وبعضه اجتهادي.

