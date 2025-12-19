يشهد موعد عرض برنامج دولة التلاوة اليوم اهتمامًا متزايدًا من جانب الجمهور داخل مصر وخارجها، بعدما تصدر البرنامج محركات البحث خلال الفترة الأخيرة، مع ارتفاع نسب المشاهدة وتزايد تساؤلات المتابعين حول توقيت عرض الحلقات وأسماء المتسابقين والقنوات الناقلة.

ويأتي هذا الاهتمام بالتزامن مع النجاح اللافت الذي حققته الحلقات الأولى، والتي أعادت إلى الأذهان مكانة المدرسة المصرية العريقة في تلاوة القرآن الكريم.

تذاع اليوم الحلقة الحادية عشرة من "دولة التلاوة"، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على قنوات "الناس"، و"الحياة"، و"CBC"، و"مصر للقرآن الكريم"، بالإضافة إلى عرضها عبر منصات وزارة الأوقاف المصرية ومنصة "Watch It".

وتشهد حلقة اليوم تنافس خمسة متسابقين نجحوا في تجاوز المرحلة الأولية من البرنامج، ومن الجديد أنه سيتم إعادة تشكيل المجموعات، حيث يتغير المتسابق على كل المجموعات، لتكون المنافسة أصعب وأقوى، ويكون كل مشارك قد نافس في كل المجموعات.

يتأهل اليوم أربعة من هؤلاء المتنافسين، بينما يُغادر متسابق واحد فقط، وفق نظام البرنامج، وتأتي صعوبة الموقف بالحلقة في ظل تميز وإبداع جميع المتسابقين بشهادة لجنة التحكيم وكبار القراء في مصر والدول الإسلامية.

والمتنافسون هم كل من:

محمد القلاجي

عطية الله رمضان

محمد ماهر

علي أحمد عثمان

محمد وفيق

ووفق نظام البرنامج، يُغادر متسابق واحد فقط، إذ يحصل المتسابقون على درجات تقييم من لجنة التحكيم، تُوضع وفق إتقانهم التجويد وأحكام التلاوة والمقامات؛ ويخوض أقل المتنافسين من حيث الدرجات مواجهة أخيرة، تُرجّح اللجنة فيها أحدهما على الآخر.

