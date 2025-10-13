من سن كام نلبس الحجاب؟.. عضو مركز الأزهر تجيب

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول السن الذي تبدأ فيه الفتاة بارتداء الحجاب، موضحة أن الحجاب فريضة على المرأة بعد بلوغها سن التكليف، أي بعد البلوغ وبدء الحيض.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوارها ببرنامج "حواء" المذاع على قناة" الناس": أن من الأفضل تعويد الفتاة منذ صغرها على الاحتشام واللباس الساتر، حتى تنشأ محبة للحجاب في نفسها، ويكون الالتزام به بعد البلوغ سهلاً وطبيعياً.

وأضافت أن التربية على الحياء والستر تبدأ بالتدرج، من خلال غرس قيمة الحجاب في قلب الفتاة دون إكراه أو ضغط، مشيرة إلى أن دور الأسرة أساسي في ذلك، من خلال القدوة الحسنة وتشجيع البنت على الاقتناع بجمال الستر وفضله.

وأكدت أن الحجاب ليس مجرد قطعة قماش، بل هو رمز للطاعة وحفظ للمرأة وكرامة لها، مشيرة إلى أن الإسلام حين أمر بالحجاب أراد أن يصون المرأة ويجعلها عزيزة مكرمة في المجتمع.

اقرأ أيضاً

بعض الدول العربية لا تعطي عطلة رسمية يوم الجمعة فما حكم الشرع؟.. عالم أزهري يجيب

الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة لأسر شهداء غزة

هل تُعد قراءة سور محددة فقط هجرًا للقرآن؟.. أمين الفتوى يرد