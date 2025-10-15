موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الأربعاء 15 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء، الموافق 15 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر، في تمام الساعة 5:30 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:57 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر:

الفجر 5:30 ص

الشروق 6:57 ص

الظُّهْرِ 12:41 م

العصر 3.57 م

المغرب 6:24 م

العشاء 7:41 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا، وتصلح بها حالنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتبيض بها وجوهنا، وتزكي بها أعمالنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء.

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تبارك لي في أيامي.. وتيسر لي أمري وتغفر لي ذنبي وتشرح لي صدري.. وتفتح لي أبواب الخير من حيث لا أحتسب.. وأن تغفر لي ذنبي، وتستر عيبي.. وتقبل توبتي وتثبتني على صراطك المستقيم..

اللهم اجعلني من عبادك الذين يخافونك حق الخوف.. ويرجونك حق الرجاء.. واملأ قلبي خشيةً منك وحبًا لك وشوقًا إلى لقائك.

اللهم صلِّ على محمد في الأولين.. وصلِّ على محمد في الآخرين.. وصلِّ على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.