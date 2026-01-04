د. عصام الروبي يوضح كيف نربي أولادنا تربية ناجحة في هذا الزمان الصعب

تلقي الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، سؤالًا يقول: كيف نربي أولادنا ونحافظ عليهم في هذا الزمان الصعب تربية ناجحة؟

في رده، قال العالم الأزهري أن أولادنا هم أغلى من كل شيء، وهم أغلى ما يملك العبد في هذه الحياة، فهم هبة من الله-سبحانه وتعالى-للعبد وعطية منه، وحتى نحافظ عليهم من هذا الزمان، الذي فيه ما فيه من الشهوات والملذات والرغبات الآثمة والمحرمة، وأيضا أسعار المادة التي طغت على الناس، محذرا من أن الحلال والحرام لا يعني بعض الناس، ولكن الذي يعنيه ان يجمع مالًا متعددة.

وأضاف الروبي عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: أن كثيرا منا يريد ان يؤمن مستقبل أولاده، مشيرًا إلى حقيقة وهي ان القرآن الكري دلنا إلى المستقبل وإلى الأمن الرباني، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة النساء،" وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا".

ونصح العالم الأزهري الإنسان بأن يتقي الله لأنه لو اتقى الله أبقى الله أثر هذه التقوى فلاحًا وزادًا وبرًا وخيرًا وعافيه لأولاده، مؤكدًا ان صلاح الآباء باق للأبناء، فإذا أراد العبد أن يحفظ أولاده فعليه ان يحفظه بتقواه لمولاه.

