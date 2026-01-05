موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الإثنين 5 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة
الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.
وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الإثنين 5 يناير.
وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم الإثنين 5 يناير، في تمام الساعة 12.00 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.
مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 5 يناير 2026:
الفجر 5:19 ص
الشروق 6:52 ص
الظُّهْرِ 12.00 م
العصر 2:50 م
المغرب 5.09 م
العشاء 6:32 م
ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:
اللَّهُمَّ إنا نسألك علم الخائفين، وإنابة المخبتين، وإخلاص الموقنين، وشكر الصابرين، وتوبة الصديقين، وفهم النبيين.
اللهم عاملنا بفضلك وإحسانك لا بعدلك وميزانك ، اللهم عاملنا بما أنت أهله ، ولا تعاملنا بما نحن أهله إنك سبحانك أهل التقوى وأهل المغفرة.
اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقاً لا يعد، وافتح لنا باباً للجنة لا يسد.