أكد الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، أن الله تعالى شرع الزواج وبناه على المودة والرحمة والسكينة والاستقرار فإن لم يكن كذلك كان الفراق خيرا من البقاء قال تعالى: (وإن يتفرقا يغن الله كلًا من سعته وكان الله واسعا حكيما).

وكان العالم الأزهري تلقى سؤالا من سيدة تقول: تركت منزل الزوجية لخلاف بيني وبين زوجي وذهبت إلى بيت عائلتي ومكثت هناك مدة عامين وبعدها طلقني زوجي فهل تحسب العدة من وقت مفارقة بيت الزوجية أم من وقت حصول الطلاق؟؟!!.

وفي رده، أشار لاشين إلى أن هناك فهما سائدا عند معظم الناس، إلا من رحم ربك، وهذا المفهوم مغلوط يخالف تعاليم شريعة الإسلام، هذا الفهم المغلوط هو أنهم يبدأون عدة المرأة من وقت مفارقة الزوجة بيت الزوجية رغم أنها لا تزال زوجة وفي عصمة زوجها.

والجواب يقول الدكتور عطية لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: تحسب العدة من وقت حصول الطلاق وليس من وقت ترك الزوجة منزل الزوجية.. والله أعلم.

