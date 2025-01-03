معنى حديث "الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار" وهل يتعارض مع وصية النبي بالنساء؟

كـتب- علي شبل:

ورد عن النبي، صلى الله عليه وسلم، في حديثه: "استوصوا بالنساء خيرًا" فلم يغفل عن ذكر المرأة في حجة الوداع العظيمة ووصّى المسلمين خيرًا بالنساء، وقد ورد عنه، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس، والمرأة، والدار.. فهل يتعارض حديث الوصية بالنساء مع حديث الشؤم؟

ورد في الصحيحين عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس، والمرأة، والدار.

وقال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي ومنسق لجنة السنة بهيئة كبار العلماء في ندوة علمية بالأزهر الشريف متحدثا عن فهم حديث: إن هذا الحديث ينبغي فهمه في ضوء الروايات الأخرى لهذا الحديث، حيث إن هناك رواية للحديث: أن عائشَةَ - رضي الله عنهما -قالَت: كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «كان أهلُ الجاهِليَّةِ يَقولونَ: إنَّما الطِّيَرَةُ (أي التشاؤم) في المرأةِ والدّابَّة والدّارِ»، وهناك رواية أخرى تظهر أن الشؤم ليس أمرًا مشروعًا لحديث ابن عمر بلفظ: «إن كان الشؤمُ حقًّا في شيء ففي الدارِ والمرأةِ والفَرس»، وقد ثبت يُمن المرأة والتفاؤل بها في حديث عند الترمذي بسند حسن منْ حديث حَكِيمِ بْنِ معاوية رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا شُؤْمَ، وَقَدْ يَكُونُ اليُمْنُ فِي الدَّارِ وَالمَرْأَةِ وَالفَرَسِ»، وعند ابن حبان من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أربعٌ من السعادةِ: المرأةُ الصالحةُ، والمسكنُ الواسعُ، والجارُ الصالحُ، والمركبُ الهنيءُ، وأربعٌ من الشَّقاءِ: الجارُ السوءُ، والمرأةُ السوءُ، والمركبُ السوءُ، والمسكنُ الضَّيِّقُ».

وفي بيان معنى الحديث، يقول النووي ـ رحمه الله تعالى ـ: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقال مالك وطائفة: هو على ظاهره، وأن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سبباً للضرر، أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة.

وقال الخطابي وكثيرون: هو بمعنى الاستثناء من الطيرة أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة.

وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها، وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب.

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر: سمعت من يفسر هذا الحديث يقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولود، وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه، وشؤم الدار جار السوء.

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