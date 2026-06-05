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"الصحابة بيعملوا كده".. تصريح مثير للفنان أحمد سعد وأستاذة بالأزهر تعلق

كتب : علي شبل

09:23 م 05/06/2026

الدكتورة روحية مصطفى

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دافع الفنان أحمد سعد عن إطلالته الأخيرة، بعدما ظهر وهو يضع "خرز" وإكسسوارات معدنية داخل لحيته وحول ذراعيه، قائلًا في مقابلة مع أحد المواقع، تعليقا على اللوك الأخير: "معملتش حاجة حرام، والصحابة كانوا بيعملوا كده".

مقام الصحابة أرفع

وفي أول رد فعل على التصريح المثير، قالت الدكتورة روحية مصطفى، أستاذ ورئيس قسم الفقه الأسبق بجامعة الأزهر، إن مقام الصحابة أرفع، فلا يثبت — فيما أعلم — عن الصحابة الرجال، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، أنهم كانوا يعلّقون الحِلَق في أذرعهم عند عضلاتهم على النحو الذي يُستدل به اليوم لتبرير بعض المظاهر المعاصرة.
وأضافت العالمة الأزهرية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن "المشكلة هنا ليست في أصل الزينة، ولا في عناية الرجل بمظهره، وإنما في الاحتجاج بالصحابة لتبرير مظهر استعراضي منفر يُستخدم في المهرجانات والظهور الإعلامي، ثم يُنسب ذلك إلى جيلٍ كان عنوانه الوقار والحياء وتعظيم الشرع".
وتابعت الدكتورة روحية مصطفى: الاستدلال بالصحابة ليس جملة تُقال لتسكين النقد، بل يحتاج نقلًا صحيحًا، وتحريرًا للسياق، وبيانًا للعرف: هل ثبت الفعل أصلًا؟ ومن فعله؟ وفي أي موضع؟ وهل كان من سمت الرجال أم من عادة مخصوصة أو حاجة عارضة؟
وأكدت أستاذ الفقه أن الصحابة رضي الله عنهم يُقتدى بهم في مجموع هديهم: سمتًا ووقارًا ورجولةً وحياءً، لا أن تُستدعى أسماؤهم لتغطية موضة عابرة أو مظهر مختلف عليه.

الزينة في أصلها ليست محرمة والرجولة لها سمت

وختمت الدكتورة روحية مصطفى، قائلة إن الزينة في أصلها ليست محرمة، لكن لها ضوابط، والرجولة لها سمت، ومقام الصحابة أرفع من أن يتحول إلى شماعة لكل هيئة شاذة.

إطلالة مثيرة للفنان أحمد سعد

وكان الفنان أحمد سعد لفت الأنظار خلال ظهوره مؤخراً بإطلالة غير تقليدية، بعدما ظهر وهو يضع "خرز" وإكسسوارات معدنية داخل لحيته، وهو اللوك الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع غرابة الفكرة بالنسبة للجمهور العربي.

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