أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، المسلمين بتقوى الله ومراقبته في السر والنجوى، وأن يكونوا ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وأن يتزودوا، فإن خير الزاد التقوى.

وقال الدوسري في خطبته اليوم بالمسجد الحرام: “حجاج بيت الله الحرام، ضيوف الرحمن، لقد مضى موسم من أعظم المواسم، وانقضت أيام الحج بما فيها من المنافع والمغانم، فيا من لبى النداء، هنيئًا لكم هذا الاصطفاء، فقد جئتم من أقطار قاصية، وأمصار نائية، وقدمتم إلى الله وفودًا إثر وفود، ووقفتم على بابه حشودًا تلو حشود، تعظمون الحرمات والشعائر، وتلهجون بالتوحيد في المشاعر، فهنيئًا لكم التمام”.

علامات الحج المبرور

وأضاف قائلًا: “أمارة الحج المبرور، وعلامة الرضا والقبول، المداومة على طاعة الله والثبات عليها، ولذلك كان الثبات على دين الله مطلب أهل الإيمان، وعدة ذوي الإحسان، فهو الحصن الحصين، والركن الركين، والصخرة الراسخة في وجه العواصف، والجبل الأشم أمام السيول الجارفة، به تُصان الفطر من الانحراف، وتنجو العقول من الانجراف، وتحفظ القلوب من التقلب والانصراف”.

أهم أسباب الثبات على الدين

وأوضح أن الثبات على الدين وصية الله تعالى لنبيه ومصطفاه ورسوله ومجتباه، فأهل الثبات صدقوا فصمدوا، واستقاموا فما زاغوا، فاستحقوا بفضل الله أن تتنزل عليهم الملائكة بالبشرى عند الممات، لتطرد الخوف والحزن عنهم، وتبشرهم بالفوز العظيم، والنزل الكريم في جنات النعيم، لافتًا النظر إلى أن للثبات أسبابًا من قام بها أدرك -بإذن الله- بغيته، ونال منيته، فثبته الله تعالى على الهدى، وعصمه من الزيغ والردى.

التوحيد والدعاء أعظم أبواب الثبات على الحق

وشدد إمام وخطيب المسجد الحرام على أن أعظم أسباب الثبات على الحق: تحقيق التوحيد، والاعتصام بالله والاستعانة به، ثم التمسك بكتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- دراسةً وفهمًا وعلمًا وعملًا، مضيفا أن من مقومات الثبات على دين الله لزوم منهج السلف الصالح وفهمهم.

وختم الدوسري مؤكدًا أن من أعظم أبواب الثبات دعاء الله وسؤاله الثبات على دينه حتى الممات، وأن مما يعين على الثبات المداومة على ذكر الله تعالى، ومن أسباب الثبات ملازمة الصحبة الصالحة، وترك المعاصي والسيئات، ومفارقة الذنوب والخطيئات.

اقرأ أيضاً:

المفتي يوضح حكم أداء العمرة عقب الانتهاء من أعمال الحج





المفتي يوضح حكم طواف الوداع للمرأة الحائض





الأزهر للفتوى يوضح حكم قضاء الصلاة الفائتة في السفر بعد العودة.. هل تُصلى قصرًا أم كاملة؟