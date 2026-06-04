أكدت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، ضرورة أن تكون العلاقات الأسرية قائمة على الرحمة والفضل المتبادل بين جميع الأطراف.

وأوضحت استاذ الفقه، أن الزوجة التى تعيش مع والدة زوجها وتجدها بحاجة إلى المساعدة يمكنها أن تقدم لها العون من باب الفضل والإحسان، لا باعتباره فرضًا واجبًا عليها.

وأضافت شاهين، خلال حوارها ببرنامج" الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة" cbc": أن ما تقدمه الزوجة من خدمة أو مساعدة لأهل الزوج يعد فضلًا يشكر عليه، لكن لا ينبغى اعتباره التزامًا مفروضًا.

وأكدت أستاذ الفقه أن التعامل بالفضل يجب أن يكون متبادلًا بين الزوجة وزوجها وأهل الزوج، لأن الآية الكريمة خاطبت الجميع بقولها: “وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ".

وأشارت شاهين إلى أهمية العودة إلى الأخلاق وتعاليم الدين فى معالجة الخلافات الأسرية، موضحة أنها تتمنى أن يطلع الزوجان على الآيات القرآنية المتعلقة بالزواج والطلاق ويفهما معانيها وأحكامها قبل الفصل فى أى نزاع، حتى يكون الاحتكام إلى شرع الله حاضرًا فى كل المواقف.

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