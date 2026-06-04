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أستاذ فقه: الزوجة الصالحة عليها أن تبر قسم زوجها إذا كان أمرًا مباحًا

كتب : محمد قادوس

12:22 م 04/06/2026

الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر ال

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قالت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، إن من صفات الزوجة الصالحة أن تبر قسم زوجها إذا طلب منها أمرًا مباحًا لا يتضمن معصية أو مخالفة شرعية، موضحة أن ذلك يدخل فى إطار حسن العشرة بين الزوجين.

وأضافت شاهين، خلال حوارها ببرنامج" الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية" cbc": أن مسائل الطلاق والألفاظ المرتبطة به لا ينبغى التعامل معها باستخفاف أو استخدامها للضغط داخل الأسرة، مؤكدة أن الفصل فى هذه القضايا يعود إلى الجهات المختصة بالفتوى، مثل لجان الفتوى ودار الإفتاء، وأن الزوج هو المسئول عن السؤال بشأن ما يصدر عنه من ألفاظ تتعلق بالطلاق، لأنه صاحب اللفظ والنية المعتبرة شرعًا.

وأشارت أستاذ الفقه إلى أن الزوجة ليست مطالبة بالسؤال عن وقوع الطلاق من عدمه، وإنما الزوج هو من يتحمل مسئولية الاستفسار عن الحكم الشرعى فيما صدر عنه من أقوال أو أيمان، مؤكدة أهمية دور الأسرة والمحيطين بالزوجين فى الإصلاح بينهما وتقريب وجهات النظر، مشددة على ضرورة السعى إلى الحفاظ على استقرار البيوت وعدم التسرع فى تأجيج الخلافات أو نقل الكلام بما يزيد التوتر بين الطرفين

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الزوجة الصالحة الدكتورة إلهام شاهين جامعة الأزهر الأزهر الشريف

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