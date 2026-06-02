الأزهر للفتوى: الخشوع في الصلاة من أعظم أسباب تحقيق القبول

الخشوع في الصلاة يكثر ثوابها أو يقل حسبما يعقل المصلي في صلاتهِ، إضافة إلى استشعار الخضوعِ والتواضعِ للهِ عز وجلَّ عند ركوعه وسجوده، وأن يمتلئ قلبه بتعظيم الله عز وجل عند كل جزء من أجزاء الصلاة، وأن يبتعد المُصلي في صلاته عن الأفكار والخواطر الدنيويّة، والإعراض عن حديثِ النفس ووسوسة الشيطانِ؛ ذلك أن الصلاة مع الغفلة عن الخشوع والخضوع لله عز وجل لا فائدة فيها.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الالكتروني، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: 10 أمور تساعد العبد على الخشوع في الصلاة، على النحو التالي:

1ـ ردد الأذان.

2ـ أسبغ الوضوء وحسنه.

3ـ صل الصلاة في وقتها وحافظ على أدائها في جماعة.

4ـ ابتعد عن الضوضاء والمنتشات.

5ـ اطمئن في أداء الصلاة.

6ـ استشعر قرب الله منك.

7ـ اعرف معاني الآيات التي تصلي بها وتدبرها.

8ـ استحضر معاني الأذكار داخل الصلاة.

9ـ أكثر من الدعاء في السجود.

10 ـ حافظ على أذكار ختام الصلاة.



