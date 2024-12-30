محمد على يوضح هل تجوز الصدقة على الوالدين؟

كتب-محمد قادوس:

هل تجوز الصدقة على الوالدين؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أنه جاء في كشاف القناع: قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. اهـ.

وقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. متفق عليه.

وبهذا نعلم أن الإنفاق على الأهل يعتبر صدقة إذا ابتغى الإنسان بها الأجر من الله، علما بأن الأبوين إن كانا محتاجين فيجب على ابنهما الإنفاق عليهما إجماعا، وإن كانا غير محتاجين فلا يجب الإنفاق عليهما، لكن في الإنفاق عليهما البر بهما والصلة والصدقة.

وقال الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي، بعد أن ذكر أن الوالدين والزوجة والأولاد الذين تجب نفقتهم لا يجوز دفع الزكاة إليهم: وأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء، والدفع إليهم أولى. انتهى.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن الزكاة الواجبة فيمكن دفعها للأقربين الفقراء، ولا يجوز دفعها للوالدين باتفاق أهل العلم؛ لأنهم يجب الإنفاق عليهم، مستشهداً بقول في المغني وهو فقه حنبلي: ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم. انتهى.

وأوضح الداعية أن صرف المال للأبوين أفضل من إعطائه الفقراء؛ لما لهما من عظيم الحق في البر والصلة، ولما في ذلك من إسعادهما، وإدخال السرور عليهما، وتمكينهما من البذل والتصدق، ووجود منحة تكفيهما لا يغني عن ذلك، مستشهداً في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة الإسراء" وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا".

وبحديث ورد عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ )رواه أبو داود.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ رواه البخاري.

والأهل يدخل فيهم الوالدان، أو هما أولى وأحق من كل أهل.

اقرأ ايضًا

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل ذهب الأم المتوفاة حق لبناتها دون الأبناء؟.. الإفتاء توضح

إذا سها المسبوق في الصلاة قبل أن ينفرد عن الإمام فهل يسجد للسهو؟.. عالم سعودي يوضح