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هل يجوز الدعاء على أولاد طليقى؟.. أمين الفتوى يجيب

11:36 ص الإثنين 16 ديسمبر 2024

الشيخ إبراهيم عبد السلام

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كتب- محمد قادوس:

تلقي الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد المتابعين يقول :" هل يجوز الدعاء على أولاد طليقي؟

وقال أمين الفتوى، في رده إنه على المرأة أن يكون لديها قدرة من الذكاء الاجتماعى الذى يجعلها تتعايش به، وأن تتفهم طبيعة والدة زوجها، أو من تزوجت رجل ولديه أبناء عليها أن تتفهم ذلك، وأن يكون لديها قدرة على التعامل معهم، وأنها تؤجر على تحمل أبناء زوجها، وإذا دعت عليهم فسيزدادوا عقوقا.

وأضاف عبد السلام خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أنه لا يجوز أن تدعو على أبناء زوجها، وعليها أن تعتبرهم أبنائها.

وأوضح أمين الفتوى، أن سيدنا النبي-صلي الله عليه وسلم-نهانا على أن ندعو على أبنائنا، ودعانا للعفو عمن ظلمنا وصلة من قطعنا، وربنا دائما يحب منا العفو.

الشيخ إبراهيم عبد السلام دار الإفتاء المصرية
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