هل يجوز قضاء أيام رمضان الماضي في النصف الثاني من شعبان؟.. المفتي يجيب

كشف الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، عن حكم قضاء أيام من رمضان الفائت بعد دخول النصف الثاني من شهر شعبان، وهل يدخل ذلك في الصيام المكروه والمنهي عنه شرعًا.

أوضح مفتي الجمهورية، خلال حديث قديم له ببرنامج "اسأل المفتي" مع على قناة "صدى البلد"، أن من كان عليه قضاء أيام من رمضان وكان النصف الثاني من شعبان قد دخل، فإن قضاء هذه الأيام أمر جائز وواجب عليه.

وأضاف عياد أن السائل قد يكون تساءل بسبب وجود بعض الأحاديث التي نهت عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، لافتا إلى أن هذه الأحاديث تتعلق بصيام النوافل أو الصيام التطوعي، وليس قضاء ما فات من رمضان.

وختم فضيلة المفتي، مؤكداً أنه لا يوجد مانع شرعي من قضاء أيام رمضان في النصف الثاني من شعبان، حيث إن هذا لا يتعارض مع ما ورد من نهي عن صيام التطوع في هذه الفترة.

