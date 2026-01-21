أشاد الشيخ خالد إسماعيل، من علماء لبنان، بالمؤتمر السادس للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي عُقد على مدار يومين بالقاهرة، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل قيمة علمية ومعرفية كبيرة بما يتضمنه من جلسات ومحاور متعددة تخدم قضايا الأمة والمجتمع، خاصة في هذا الشهر الكريم وفي أرض مصر الكنانة.

وأوضح خلال لقائه على قناة" الناس": أن المهن في الإسلام يحمل أبعادًا أخلاقية وتربوية مهمة، حيث يؤكد أن لكل مهنة آدابًا وأخلاقًا وآثارًا إيجابية على الفرد والمجتمع والأمة، مشيرًا إلى أن تناول المؤتمر لقضية الذكاء الاصطناعي يعكس وعيًا كبيرًا بالتحديات المعاصرة وضرورة توظيف هذه التقنيات الحديثة فيما يخدم الإنسان ولا يضره.

وأكد الشيخ خالد إسماعيل أن الذكاء الاصطناعي إذا استُخدم بالطريقة الصحيحة يمكن أن يكون أداة عظيمة لخدمة العمل والتعليم والمجتمع، محذرًا في الوقت نفسه من إساءة استخدامه في الاستغناء الجائر عن العمال أو في إضعاف قيمة البحث العلمي من خلال الاعتماد على إنتاج أبحاث شكلية تفتقد الجهد العلمي الحقيقي.

وأضاف أن من أخطر صور إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي ما يتعلق بالتشهير بالناس والاعتداء على أعراضهم، من خلال تركيب الصور أو فبركة المقاطع أو الإساءة إلى أصحاب القيم العلمية والدينية والمجتمعية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل خطرًا أخلاقيًا كبيرًا يجب التنبه له ومواجهته بحزم.

وفي ختام حديثه، شدد على ضرورة وضع ضوابط أخلاقية وشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، تقوم على مراقبة الله تعالى واستشعار رقابته في كل ما يُنشر ويُتداول، حتى يكون الذكاء الاصطناعي نعمة لخدمة الناس والمجتمعات لا نقمة تضر بالقيم والإنسان.

