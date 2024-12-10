داعية إسلامي: كثرة الشكوى تجلب الهم والطاقة السلبية

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن بعض الناس يشكون لغيرهم بكثرة، ولكن الشكوى لغير الله مذلة، فسيدنا يعقوب يقول:" قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ"، فدائما قل الحمد لله في نعمة.. وقدر الله لا يأتي إلا بخير.. واللهم لك الحمد.. وإن شاء الله خير.. والله هتفرج".

وأضاف عبد المعز خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc": بقول لكثيرى الشكوى عليكم بالتفاؤل بالخير، تفائلوا بالخير تجدوه، والشكوى تأتى بالاكتئاب والطاقة السلبية وتؤذي النفس، فلا تكثر من الشكوى فيأتيك الهم.

وأكد الداعية، أن الشكوى تزيد الهم والطاقات السلبية في البيوت، فالشكوى لغير الله لا تحل المشكلة، فكل ما أنت فيه بقدر الله، ومن تأدب مع الله في البلاء أخرجه منه بارتقاء، متسائلا:" هل من شكوت له قدم لك شيء".

اقرأ ايضًا

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل ذهب الأم المتوفاة حق لبناتها دون الأبناء؟.. الإفتاء توضح

إذا سها المسبوق في الصلاة قبل أن ينفرد عن الإمام فهل يسجد للسهو؟.. عالم سعودي يوضح