صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي زار مسقط للتشاور مع كبار المسؤولين في سلطنة عُمان، أنه التقى صباح اليوم السبت بالسلطان هيثم بن طارق آل سعيد وأجرى مباحثات معه.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن عراقجي "أعرب عن تقديره للنهج المسؤول لسلطنة عُمان في المساعدة على تعزيز المسارات الدبلوماسية، وكذلك لموقفها الحكيم تجاه الحرب العدوانية التي تشنها أمريكا وإسرائيل على إيران".

وشدد وزير الخارجية الإيراني، على "عزم إيران على حماية علاقاتها الودية مع عُمان ودول الخليج الفارسي الجنوبية الأخرى".

وأوضح الوزير عراقجي قائلا: "إن تجربة الحرب العدوانية التي استمرت 40 يوما ضد إيران أثبتت أن الوجود العسكري الأمريكي في دول المنطقة لا يسبب سوى انعدام الأمن والفرقة في المنطقة. ومن المتوقع أن تتبع جميع دول المنطقة نهجاً بنّاءً ومسؤولاً لتشكيل آليات أمن جماعي ذاتية المنشأ وخالية من التدخل الأمريكي".