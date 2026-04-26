إعلان

وزير الأوقاف السابق: إحياء النفس يشمل كل صور الحماية

كتب : محمد قادوس

12:15 م 26/04/2026 تعديل في 03:41 م

الدكتور محمد مختار جمعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن مفهوم إحياء النفس في الإسلام يحمل دلالات واسعة تتجاوز مجرد إنقاذها من الموت، ليشمل كل ما يحفظها ويصونها من أسباب الهلاك.

ما المقصود بإحياء النفس في الإسلام؟

وأوضح وزير الأوقاف السابق خلال حلقة برنامج "البيان القرآني"، المذاع على قناة" الناس": أن قوله تعالى: “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا” جاء بعد قوله سبحانه: “أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا”، لبيان عِظم شأن النفس الإنسانية.

الإحياء المعنوي للنفس البشرية

وأشار إلى أن المقصود بالإحياء هنا هو الإحياء المعنوي، الذي يتحقق بكل عمل يسهم في حماية الإنسان ورعايته، موضحًا أن من يسعى في علاج المرضى وتوفير الدواء لهم فكأنما أحياهم، ومن يعمل على تمهيد الطرق وتأمينها لمنع الحوادث فكأنما أحيا الأنفس، وكذلك من يوفر المأوى للمشردين فقد أحياهم.

وأضاف أن كل من يدفع أسباب الهلاك عن الناس، كمن يسعى إلى إيقاف الحروب وإحلال السلام ومنع القتل، يدخل في هذا المعنى العظيم، فكأنما أحيا الناس جميعًا.

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

